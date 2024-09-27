Tutuksuz yargılanacak

Haspolat’ta meydana gelen evrak sahteleme suçundan tutuklanan Agboola Rafeal Babatunde bugün sabah teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Yaren Turan mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 06.11.2023 tarihinde Haspolat'ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde turizm araştırma metotları sınavına Oladayo Olamide Olaye’nin kendisinin yerine sınava girmesini için 300 TL para verdiğini ve onun yerine imza atmasını sağladığını söyledi. Polis, memuru Turan, Olaye’nin sınav kağıdı ve yoklama listesine imza atmak suretiyle evrak sahtelediğini söyledi. Polis, Olaleye'nin imzaladığı yoklama listesi ve sınav kâğıdının emare olarak alındığını belirtti. Polis, Olaleye’nin 13.11.2023 tarihinde olayın polis bilgisine gelmesine müteakip tutuklandığını ifade etti. Polis, Agboola Rafeal Babatunde’nin 20.10.2023 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığı tespit edildiğinden dolayı aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının 22.09.2024 tarihinde Ercan Havaalanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, zanlının aktif öğrenci olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, 500 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)