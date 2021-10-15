Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Haggai Onyedikachukwu bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Haggaı Onyedıkachukwu’nun Müstahdem tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 10.06.2021-22.09.2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da, Taşkınköy Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Cvk Coin TRD. LTD. isimli iş yerinde Part-time olarak çalışan zanlı Haggaı Onyedıkachukwu Anaekwe’nin şirkete ait sanal borsa hesapları üzerinden satmış olduğu kripto paralar karşılığında tahsil etmiş olduğu 13.041 Amerikan Dolarını şirket kasasına yatırmayıp zimmetine geçirerek sirkat ettiğini belirtti. Polis, zanlının 07.10.2021 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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15/10/2021 14:37