Tutuksuz Yargılanacak

Lefkoşa’da Bilal Tula’nın aracının kurşunlanması olayıyla ilgili tutuklanan Oktay Felek’in silahlı saldırıyla bağı bulunmadı ancak tehditle mal isteme suçundan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emrah Turgal, zanlının 14 Aralık 2023 tarihinde whatsapp aracılığı ile Bilal Tula’yı arayıp, “İş yerine ait aracı satıp, parasını bana vereceksin. Yoksa seni ayaklarından vurdurturum” diyerek, tehdit ile mal isteme suçunu işlediğini söyledi. Polis, Bilal Tula’nın aracının 26 Aralık 2023 tarihinde kurşunlanması üzerine zanlı hakkında şikayet yapıldığını ve aynı tarihte tutuklandığını ifade etti. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının kurşunlama olayı ile ilgili bağının tespit edilmediğini belirtti. Polis, zanlının tehditle mal isteme suçundan teminata bağlanmasını talep ederken, benzer meseleden askıda davası olduğunu da söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 300’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)