Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da aracında uyuşturucu madde ele geçirilerek tutuklanan Hasan Hüseyin Haksever bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli polis memuru Fadıl Metin zanlının “kanunsuz uyuşturucu madde (sentetik cannabinoid- metamfetamin) tasarrufu” suçlarından yakalandığını söyledi.

Polis, 6 Haziran 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir ekip tarafından Gönyeli’de Hasan Hüseyin Haksever'in kullanımında bulunan ZML 130 plakalı Toyota marka araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada bir adet içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, üzerinde metamfetamin kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk peçete, üzerinde sentetik canabinoid kalıntısı olduğuna inanılan çizgili beyaz renk kağıt parçası ve aracın dışında yerde bir adet içerisinde sentetik cannabinoid olan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare aldığını belirtti. Polis memuru, zanlının suçüstü yakalandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. (Kamalı Haber)