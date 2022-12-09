Tutuksuz yargılanacak

Gazimağusa’da kendisine küfür edip şişe attığı gerekçesiyle tartıştığı arkadaşına sokak ortasında bıçakla saldıran B.D, ileride yargılanmak üzere 7 bin TL teminata bağlandı.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne görevli Raif Safa yemin altında verdiği şehadetinde, 6 Aralık’ta Gazimağusa’da DAÜ Çemberi önünde, meydana gelen olayın olgularını aktardı.

Raif Safa, zanlının tartıştığı E.Ö.’yü sağ bacağının arka kısmına tasarrufundaki sivri uçlu bıçağı bir kez sokmak suretiyle yaraladığını söyledi.

Tanık polis, suçunu kabul eden zanlı aleyhindeki soruşturmasını tamamladığını belirtti ve mahkemeden zanlı aleyhine uygun teminat talep etti.

Kararını açıklayan Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlının 7 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC dışına çıkmaktan men edilmesine ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin lehine 100 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine Emir verdi. (MHA)

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09/12/2022 18:23