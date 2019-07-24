Tutuksuz yargılanacak

Pazarlamacı olarak çalıştığı şirketten para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Dolunay Hoplar bugün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü, zanlının 8 Ocak 2018- 26 Haziran 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan methalder olduğunu söyledi. Polis, zanlının pazarlamacı olarak çalıştığı Her Ticaret LTD isimli iş yerinden şirket adına tahsil etmiş olduğu 24 bin 540TL nakit parayı ve iş yerine ait cep telefonunu sirkat ettiğini söyledi. Polis, şikâyet üzerine zanlı aleyhinde soruşturma başlatıldığını, aranan şahıs olan zanlının 20 Temmuz’da ülkeye giriş yaparken Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yapın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 70’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.