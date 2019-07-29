Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da, hareketlerinden şüphelenilen ve evinde arama yapılan ve tasarrufunda yarım gram uyuşturucu madde bulunan zanlı Abedalaziz Tıbbıya, teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, zanlının 25 Temmuz 2019 tarihinde Gönyeli’de CÖŞ ekibi tarafından hareketlerinden şüphelenildiğini ve mahkeme emriyle evinde yapılan aramada tasarrufunda 338 miligram uyuşturucu madde ile kâğıt içinde tütünle karışık 70 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Sevinç, tahkikatın tamamlandığını belirtip, Filistin uyruklu olan üniversite öğrencisinin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.