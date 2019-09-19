Tutuksuz yargılanacak

Sahte öğrenci belgesi ile TC vizesi almaya çalışana zanlı Sunday Santos tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan zanlı Sunday Santos’un 4 Eylül’de TC Elçiliği’ne giderek Türkiye’ye turist olarak gidebilmek için daha önceden temin ettiği ve henüz nereden temin ettiği tespit edilemeyen bir üniversiteye ait kendi adına ıstar olunan sahte öğrenci belgesini görevli memura ibraz edip, tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının halen UKÜ’de öğrenci olduğunu ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlını ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 70 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

19/09/2019 16:03