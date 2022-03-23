Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

Mağusa’da yürürken şüpheli görülen ve yapılan kontrolde ülkede yasal girişleri tespit edilemeyen zanlılar Telal Hacıyahya, Haydar Şaban ve Cuma Buşo tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cafer Erenköylü olguları aktardı. Polis, zanlılar Telal Hacıyahya, Haydar Şaban ve Cuma Buşo’nun Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçuna methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlıların 14.03.2022 tarihinde 22.30’da Mağusa’da yürürken şüpheli görüldüğünü ve kimlik kontrolünde zanlı Telal Hacıyahya ve Haydar Şaban yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların Türkiye’den gelip, çalışmak için GKRY’ye geçiş yapacaklarını beyan etmelerine rağmen, KKTC’ye yasal girişlerinin olmadığının belirlendiğini anlattı. Polis, Cuma Buşo'nun ifadesinde Antalya’dan 16 kişiyle bir tekneyle Güney’e gittiklerini ve Türkiye’ye dönmek için diğer iki zanlıyla askeri yasak bölgeyi ihlal edip Kuzeye geçiş yaptığını beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlı Cuma Buşo'nun Rum baz istasyonundan beslendiği tespit edilen Rum sim kartı ayrıca Rum aşı kartı ve Rum tarafında çekilen fotoğrafları olduğunu anlattı. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi. (Kamalı Haber)

Bu habere tepkiniz:



23/03/2022 13:32