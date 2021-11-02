Tutuksuz yargılanacaklar

Gazimağusa’da25.10.21 tarihinde kullanımındaki araçta yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 4 gr ağırlığında madde bulunan Eno-Ojo Michael Aduhu ve olayla bağlantısı tespit edilen Maurice Uchenna Nkwonta yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sürdürülen soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Maurice Uchenna Nkwonta ’nın ikametgahında yapılan aramada yatak odasındaki komodin üzerinde alüminyum folyo içerisine sarılı paketlenmiş vaziyette uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan açık mor renkte MDMA türü 10 adet hap bulunarak emare alınmış ve adı edilen şahıs da suçüstü hali gereği tutuklanmıştı.

O günden beri poliste tutuklu bulunan zanlılar bugün bugün kanunsuz uyuşturucu alma ve verme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışları men edilerek teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İbrahim Gökova, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı. Zanlıların itiraf niteliğinde ifade verdiklerini, kendilerine okunan yazılı dava tebliğlerine karşılık kabul yönünde beyanda bulunduklarına dikkat çeken tanık polis, KKTC de öğrenci statüsü altında bulunan zanlıların yargılanmalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek 12 biner TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada ikişer gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. MHA

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02/11/2021 15:42