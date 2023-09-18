Tutuksuz yargılanacaklar

Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi ve telefonda taciz suçlarından dolayı tutuklanan Oktay Felek ile kuzeni Ahmet Mete Emrehan Felek yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar hakkındaki iddiaları polis memuru Hasan Kabadayılar aktardı. Polis memuru Hasan Kabadayılar, Oktay Felek’in sahibi olduğu REXS isimli Oto Galeri'den yurt dışından araç getirmek için 15 bin Sterlin ödeme yapan ancak aracı almaktan vazgeçen Erdal Özdal’ın parayı geri istemesi üzerine şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının 18 Temmuz 2023 tarihinde cep telefonu ile Erdal Özdal'ı arayıp " Senle konuşacağız oğlum, senle görüşeceğiz, senin alacağın yoktur bizde. Sen bir yerde bir kelime daha konuş senin kafana sıkarım" dediğini açıkladı. Polis, konuşma esnasında Erdal Özdal'ın yanında bulunan kuzeni Ahmet Mete Emrehan Felek’in de "amcam sık derse kafana sıkarım" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Kabadayılar, şikayet üzerine zanlıların tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların kişi başı 20 bin TL kefalet senedi imzalaması, her biri için 2’er kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. (Kamalı Haber)