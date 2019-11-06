Tutuksuz yargılanacaklar

Lefkoşa’da karısının eski eşini kürekle kafasından yaralayan zanlı Mehmet Fatih Sayar ve arkadaşı Abdullah Gezer bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

KÜREK VE SOPA İLE SALDIRDILAR

Mahkemede meseleyi aktaran polis memuru Kemal Erdelhun, zanlı Mehmet Fatih Sayar’ın 2 Kasım tarihinde saat 18.00 raddelerinde eşine küfür ettiği gerekçesi ile kürek ile karısının eski eşi Özgür Umurtağ’ın alnına vurduğunu zanlı Abdullah Gezer’in ise aynı esnada tahta sopa ile Umurtağ'a gelişi güzel vurup darp ettiğinin kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların İleride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlı Mehmet Fatih Sayar’ın 7 bin 500 TL, zanlı Abdullah Gezer’in ise 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

06/11/2019 17:21