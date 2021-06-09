Tütün Endüstrisi Ltd. Şti 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti. 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı video-konferans yöntemi ile yapıldı.

Şirketten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Genel Müdürü Selahaddin Bayırkan, toplantıda, “Şirket Ortakları, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile fedakarca çalışan” şirket personeline teşekkürlerini sundu, 2021 yılında da şirket başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

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09/06/2021 12:14