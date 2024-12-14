Tütün ürünlerine el konuldu

Rum Gümrüğü Ay. Demet (Metehan karşısı) kara kapısında yaptığı denetimde bulduğu sigara ve tütüne el koydu.

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14/12/2024

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Tütün ürünlerine el konuldu

Rum Gümrüğü Metehan Sınır Kapısı'nda yaptığı denetimde bulduğu sigara ve tütüne el koydu.

Alithia’nın haberine göre 12 Aralık’ta, İngiltere’ye uçmak üzere Larnaka Havalimanı’na gitmek isteyen İngiliz vatandaşı 3 Kıbrıslı Türk yolcuyu taşıyan bir takside arama yapıldı. Yolcuların beraberinde 96 karton sigara, 20 kilo 400 gram elektronik sigara tütünü bulunduğu belirtilen haberde tütün ve ürünlerine el konulduğu, Kıbrıslı Türklere de 14 bin euro ceza kesildiği kaydedildi.

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