Alkol deposu yandı

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10/10/2022

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Alkol deposu yandı

Gazimağusa'da  serbest limanda bulunan bir depoda bu akşam saat 18.00  sıralarında bir yangın meydana geldi.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahele etti.

TAK haber ajansının verdiği ilk bilgide, içerisinde alkol ve tütün  bulunan depodaki yangın başka bir yere sıçrayıp, yayılmadı.

Polisten yapılan açıklamada, "Gazimağusa serbest liman Bölgesinde meydana gelen yangının, içerisinde yurt dışından ithal edilen alkollü içkilerin depolandığı Maddox isimli iş yerine ait depo olduğu tespit edilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

 

10/10/2022 19:44
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TAGS: Alkol deposu yandı
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