Tütünsüz Dünya Günü Kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” Sürüşü

Etkinliğe Sağlık Bakanı Filiz Besim ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı. “Dumansız Hava Platformu” üyeleri de etkinlikte hazır bulundu.



LTB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Besim ve Harmancı etkinlikte konuşma yaptı.



BESİM



Sağlık Bakanı Filiz Besim, 31 Mayıs’ın Dünya Tütünden Arınma ve Farkındalık Günü olduğunu belirterek, bugün dünya üzerindeki en büyük salgın olarak “sigara kullanımının” kabul edildiğini söyledi.



Besim, her yıl 7 milyon insanın sigara kullanımı yüzünden hayatını kaybettiğini kaydetti.



HARMANCI



LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Lefkoşa’da, ülkenin ilk “Bisiklet Paylaşım Sistemi Velespeed” kurulduğunu belirterek, bunu “Lefkoşa’da bir devrin başlangıcı” olarak nitelendirdi.



Velespeed Lefkoşa’nın başkente sağlık, dinamizm ve daha az egzoz getireceğini vurgulayan Harmancı, “Bisikletin bir taşıt olduğu yeniden hatırlanacak. En önemlisi de bu” dedi.