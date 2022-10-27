Tuvaletleri parıl parıl yapan yöntem!

Banyolar genel olarak kirli alanlardır ve bakterilerin yayılmasını önlemek için sürekli olarak temiz tutulması çok önemlidir. Ulusal Bilim Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, test edilen evlerin %27'sinin klozet kapaklarında maya ve küf bulunuyordu. Bu durumda en ağır kimyasallardan yardım almak cazip gelebilir, ancak onun yerine kullanabileceğiniz farklı bir malzeme bulunuyor.

Protez temizleme tabletleri, sodyum hipoklorit, karbonat, sitrik asit ve sodyum perborat gibi ev temizleyicileriyle aynı kimyasalların bir çoğunu içerir. Göz korkutucu bilimsel isimlere rağmen, takma dişler için nazik, toksik olmayan dezenfeksiyon sağlamak üzere tasarlanmıştır ve tuvaletinizi temizlemenin güvenli ve etkili bir yolunu sunmaktadır. Ayrıca, temizlik rutininizi basitleştirmenize ve dolaplarınızda yerden tasarruf etmenize yardımcı olurlar.

NASIL İŞE YARAR?

Protez tabletlerin birincil amacı lekeleri çıkarmak ve bakterileri öldürmektir. Bu nedenle dişlerin yerleştirildiği suyu alkalize etmek için hafif ağartıcı maddeler ve kabartma tozu içerirler. Alkali su, bakterilerin yaşamasını zorlaştırır. Karbonatın kabarcıkları, herhangi bir hasara neden olmadan takma dişlerden herhangi bir kiri kaldırmaya yardımcı olmak için hafif bir aşındırıcı görevi görür.

İlginçtir ki, çoğu tuvalet temizleyicisinin amacı da budur. Tipik temizleyiciler, porselendeki sararmaları nötralize etmeye yardımcı olmak için ağartıcı, hidroklorik asit ve mavi bir renk tonu içerir. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da bu maddeyi diğer kimyasallara birleştirmemektir. Çünkü çeşitli zararlı gazların açığa çıkmasına ve size zarar vermesine neden olabilir.

NASIL KULLANILIR?

Protez temizleyiciler jel, macun, krem ve tablet şeklinde olabilir, ancak katı seçenekler temizlikte en kolay olanlardır. İşlem oldukça basitti.Klozete birkaç tane atın ve karbonatın kabarmasını bekleyin.

Kabarcıklar bittiğinde, her zaman yaptığınız gibi tuvalet fırçanızla ovalayın. Suyla durulayın ve kimyasal kullanmadan tertemiz olan tuvaletin tadını çıkarın.

Bu küçük tabletler, duş başlıklarındaki birikintileri , kupalardaki lekeleri çıkarmak gibi diğer inatçı lekeleri temizleme işlerinde de kullanılabilir. Nazik aşındırıcı ve ağartıcı nitelikleri, belirli durumlar için doğru seçimdir. Ancak, kumaşlarda yanlışlıkla ağartmaya sebep olmamak için dikkatli davrandığınızdan emin olun. İşiniz bittiğinde tabletleri lavabonuzun altında saklayın ve temizlik rutininizi bu sayede çok daha kolay ve güvenli hale getirebilirsiniz.

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27/10/2022 22:02