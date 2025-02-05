Tuygun Töre: Ayıplar olsun

UBP Milletvekili Zorlu Töre'nin oğlu Tuygun Töre, CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın Zorlu Töre'ye karşı "Alzheimer olabilir, doktora görünmesi gerek" sözlerine tepki göstermeyen UBP Gençlik Kollarına ateş püskürdü.

Töre, "Size Yazıklar olsun demeye dilim varmıyor ama Ayıplar olsun demek hakkımdır." ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

UBP Gençlik Kolları

Anekdot ve konunun özü

Yıl 2003-2004 , ülkede Annan planı rüzgarı estiği yıllar, referandum da ben Hayır diyeceğim diyenlerin yürek yediği ,dışlandığı,aşağlandığı bir dönem. Evet mitinglerinde Hayır’cılara ırkçı,faşist,kafatascı diye yaftalandığı,azrailin bile göreve davet edildiği, hakaretlerin zirve yaptığı yıllar..

Ubp gençlik kollarının “G” sinin dahi kalmadığı, 3-5 bilinçli gencin temsil ettiği bir dönem..

Ben şimdiki kadar bu konulara o yaşlarda hakim olmasam da , karakterine ve kişiliğine güvendiğim CB Rauf Denktaş gibi, babam Zorlu Töre gibi insanların yolunda yürümeye çalışan onların fikirlerine güvenen bir gençtim.

Evet mitingleri ne kadar şaşalı,kalabalık ve gösterişli ise Hayır mitingleri de o kadar sönük ve az katılımlarla oluyordu.

Sığ deniz de herkes yüzer ama dalgala karşı yüzmek herkesin harcı değildir.

Hiç unutmam bir gün Pronto çemberi dediğimiz yerde babam ve ben dahil 7-8 kişi bayrak ve pankart tutuyoruz ,o zamanlar moda buydu; aralarında tek genç ben.

Haliyle ben biraz sıkılıyor biraz huzursuzum, nasıl olmayım bütün tanıdıklarım hatta en iyi arkadaşlarım bile Evet mitinglerinde,gösterilerinde…neyse..

Bunu anlatma sebebim; ben ve ailem o günlerde pronto çemberi gibi Kktc’nin her noktasında hem Ubp’nin görüşünü hemde Milli Cephe diye tanımladığımız kesimin siyaseti Korkmadan ve en önde duruş sergilerken,mücadele ederken..

O gün orada Pronto çemberinde biz pankart ,bayrak turarken… o dönemler çok popüler olan Poronto cafe de elinde içki bizi izleyen birçok arkadaşın; o günden bugüne kadar ve bugün de Ubp kadrolarının ve devlet yönetiminin en Üst makamlarında yer alması hayatımın en büyük tezatlarından biri olarak yer almaktadır !

Bugün,

Gerek Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşananlar,yaşadıklarımız.. Uğradığımız hakaretler, maruz kaldığımız yalanlar ve iftiralar..

O günlerde Doğuş Derya ve onun gibilerin Çirkef ağızlarıyla yaptığı hakaretlere, önceki dönemlerde bunların babalarının ve abilerinin yaptığı ahlaktan,terbiyeden uzak adice konuşmalara ve 2 gün önce yine Doğuş gibi bir çirkef ağızlının sırf TÜRK MİLLİYETÇİSİ olduğu için Zorlu Töre’ye karşı mecliste sarf ettiği sözlere iki kelime edemeyen Ubp gençlik kolları ve ubp yönetimi !

Başka bir Ubp vekiline Doğuş “su” attı diye , abileriniz öyle emir verdi diye 1 saatte toplanıp meclise yürüyüş yapmanız yürürken de konuya anlamsız bir şekilde “mücahitler marşı” söylemeye çalışmanız !!! Ne kadar Absürd ise !!

Bugün Milli siyaset, Sarsılmaz irade,dürüst ahlaklı kişilik sahibi olan 2003 de ne ise 2025 de 1983 de de 1974 de AYNI olan AYNI konuşan Zorlu Töre’ye sahip çıkmamanız o kadar VAHİMDİR.

Biz ve bizim gibi insanlar CEFA da MÜCADELE de en önde, Mükafat da en arkada duran insanlarız.

Size Yazıklar olsun demeye dilim varmıyor ama Ayıplar olsun demek hakkımdır.