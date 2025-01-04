Tuygun Töre: KKTC ve Ekonomisi üzerine kısa anekdot

İş insanı Tuygun Töre, ülkenin ekonomisi ve iş dünyasındaki gidişat hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Töre, özellikle kara para aklama faaliyetlerinin ülkenin ticaret ve sanayi sektörlerini tehdit ettiğini belirterek, denetim mekanizmalarının yetersizliğine vurgu yaptı.

Töre, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

KKTC ve Ekonomisi üzerine kısa Anekdot.

Devlet olarak Sahip olduğumuz topraklardan; anlamsal olarak daha da küçük ekonomiye sahibiz aslında..

Ancak bu ekonomi çarkının içerisinde işletmeler arasındaki makas daha da büyümekte ve küçük/orta boyuttaki işletmeler yok oluşa doğru sürüklenmektedir.

Bunun başlıca sebebi ülkemizin artık “Kara para aklama cenneti” olarak görülmesi ve bu tür faliyetletler içerisinde bulunan kişilere isteyerek veya dolaylı olarak Yol verilmesidir.

Emlak ve Oto galeri sektörlerinden sonra “Kara para aklama” metotlarını genişleten bu kesimler artık “Ticaret ve Sanayi” alanlarında da kendilerine yer etmiş ve hem piyasayı altüst ediyor hem Devleti çalıyor ve gelir kaybına uğratıyor hem de esnafı ve sanayiciyi yok edebilecek seviyeye gelmiştir.

Ne yazık ki aylar önce ortaya koyduğumuz öngörüler bugün ülke gerçeği haline gelmiştir.

Ülkedeki Denetim mekanizmasının zayıf ve yetersiz, bizleri yönetenlerin zaafiyet içerisinde olabilme ihtimallerini , bu kesimler çok iyi kullanmakta ve servetlerine servet katmaktadırlar.

Mesela 2-3 sene öncesine kadar hiçbişeyi olan kişiler bugün Karun kadar zenginse, mesela 4-5 nesildir Ülkede üretim yapan ahlaklı ticaret yapan firmalar zora düşüyor ve onların yerini Paranın nereden geldiği belli olmayan ahlaksız insanlar alıyorsa…

Bu işte bir iş var demektir.

Sanırım bizler için en doğru çözüm adresleri CİMER ve MASAK olacaktır.

Çok ünlü bir Atasözümüz vardır, hatırlatırım !

Ya Devlet başa ya Kuzgun leşe.