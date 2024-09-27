Tuygun Töre: Yasal Süreci başlattım ve gereğini sonuna kadar yapacağım

Tuygun Töre, Güngör Katı Atık Depolama Tesisi işletme ihalesi sürecinde adaletsizlik yaşandığını söyledi.

Daha önce de en düşük teklifi vermesine rağmen ihalenin başka bir firmaya verilmesini eleştiren Töre, yasal süreci başlatacağını ve durumu kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

Töre, Devlet ihalelerinde yeterli deneyime sahip olmayan kişilerin değerlendirme yapmasının büyük zararlara yol açabileceğini ifade etti.

Töre’nin açıklaması şöyle:

Konu: Güngör Katı Atık Depolama tesisi İşletmesi İhalesi.

(Bahse konu Özelleştirme ihalesi değildir ! şuan ki mevcut işletme yönteminin işletilmesi ile alakalı ihaledir.)

2021 yılında ihalesine katıldığım , buraya DİKKAT “En DÜŞÜK GEÇERLİ TEKLİFİ” attığım ihale sonuçları neticesinde Ayak Oyunları neticesinde ihale bir Perde Tasarım şirketine verilmişti !

O dönemde ,REKABET KURULU tam 3 kez itirazlarımı haklı bulmuş be ihalenin tekrar değerlendirilmesi,tarafıma verilmesi,zaman ilerleyincede ihalenin iptali gibi sonuçlar çıkarmasına ve MİK’e bildirmesine rağmen o dönem ihale birşekilde bana verilmemiş Seçim Yasaklarının başlayacağı sabah bir Perde Tasarım şirketine benim attığım teklifin 3 katından fazla hizmet verme bedeli atmasına rağmen , görünmeyen eller tarafından ihaleyi almıştı.

Seçim yasakları sonrası (2022) kendi adıma çok sıkıntılı bir süreç olduğu için bu işi YİM’e taşımamıştım ve tabiri caizse dizimi kırıp oturmuştum.

Yıl 2024 , yine aynı ihale, yine aynı iş .

İhaleye katılan 3 firmadan biriyim; buraya dikkat , yine EN DÜŞÜK GEÇERLİ TEKLİFİ attım , sonuç yine saçma sapan gerekçelerle ihalenin başka bir firmaya verildiği tarafıma bildirildi !!

Tabiki Yasal Süreci başlattım ve gereğini sonuna kadar yapacağım.

Gerek belgelerle gerekse yaşananları yazıya döküşümle ve TV ekranlarında Kamuoyu ile paylaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Not: bu bahse konu ihale katılımlarında “Geri Dönüşüm-Reclying” işi yapan tek firma bendim , ihaleyi de tek ben icra edemedim.

Ve şunu da demeden geçemeyeceğim, Devlet ihalelerinde ihaleleri değerlendirme yetisi olmayan, bilgi deneyim ve tecrübesi olmayan kişilerin ihale değerlendirmesi ve/veya ihale sonuçlandırması Devleti ve Maliyeyi çok büyük zararlara uğratmaktadır.

Bu yazdıklarımı bilerek ve isteyerek yapıyorsa Vatan Hainliği ile eşdeğerdir.