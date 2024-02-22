Tüyler ürpertici olay! İki Yüzden Fazla Saçmayla Delik Deşik Edilip Omurgası Kırıldı

Taşkent Doğa Parkı, 6 Ocak 2024 tarihinde, Yaban Hayat Hastanesi'ne getirilen bir kızıl tilkinin (Vulpes vulpes), 200'den fazla saçma ile vurulmuş ve omurgası kırılmış olduğunu duyurdu. Taşkent Doğa Parkı, tarafından yapılan açıklamada, bu olayın insan eliyle yapılan zulümlerin en dehşet verici örneklerinden biri olduğu belirtildi. Taşkent Doğa Parkı, insanlık tarihindeki ayrımcılığın, insan olmayan canlılara yapılanlar kadar kök salmış ve derin olduğuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada, bilimsel araştırmalar, hayvanların acı dahil birçok duyguyu deneyimleyebildiğini defalarca kanıtlamış olmasına rağmen, insanların bu gerçekleri görmezden geldiği vurgulandı. Taşkent Doğa Parkı, dünyayı paylaştığımız canlılara karşı davranışlarımızı anlamak ve onlara uygulanan zorbalığı kabul etmek için eğitimin önemine işaret etti.

Taşkent Doğa Parkı'nın paylaşımı şöyle:

"İnsanlık tarihi ayrımcılık konusunda oldukça zengindir. Fakat bu ayrımcılık hususlarının en derinlemesine kök salmış olanı şüphesiz ki insan olmayan canlılara karşı yapılanlardır. Bilimsel araştırmalar insan olmayan hayvanların oldukça büyük bir kısmının acı çekebilme yetisi de dahil olmak üzere bir çok duyguyu deneyimleyebiliyor olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Ne yazık ki insanlar bu gerçekleri hala görmezden geliyorlar. Dünyamızı paylaştığımız canlılara karşı olan muamelemizi anlamak ve ardından onlara uyguladığımız zorbalığı kabul etmek ancak eğitim yolu ile mümkündür. İnsan olmayan hayvanlar da sezgisel canlılardır. İnsanlar gibi acı ve hazzı deneyimleyebilirler.

Bu yılın başlarında Yaban Hayat Hastanemize getirilen bir hastanın hikayesi, bugüne kadar karşılaştığımız vakalar arasında insan zulmünün en tüyler ürpertici örneklerinden bir tanesiydi. 6 Ocak 2024 tarihinde, Lapta’dan tedavi tesislerimize bir Kızıl Tilki (Vulpes vulpes) ölü olarak ulaştırıldı. Röntgen sonuçlarının ardından hayvanın vücudunun 200’den fazla saçmayla delik deşik edildiği belirlendi. Ayrıca hayvanın omurgasında da kırıklar tespit edildi. Tilkinin başına gelenleri düşündüğümüzde gerçekten duygularımızı kelimelerle ifade etmekte zorlanıyoruz.

Yüreklerimizi parçalayan bu zavallı yaratığın hikayesi, insanın doğa üzerindeki olumsuz etkisini, yarattığı doğa tahribatını ve insan olmayan canlıların korunmaya ne denli muhtaç olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Kendi haklarını savunamayanların haklarını savunmak hepimizin görevidir!"

Kızıl tilki (Vulpes vulpes)