HABER KIBRIS

Tuz Gölü Bölgesine 5 Yıldızlı Otel İnşa Edilmesi İçin İzin Başvurusu Yapıldı

Larnaka’daki Tuz Gölü bölgesinde, 5 yıldızlı otel ve lüks konutlar inşa edilmesi için başvuruda bulunulduğu belirtildi. 

ads
26/11/2018

Tuz Gölü Bölgesine 5 Yıldızlı Otel İnşa Edilmesi İçin İzin Başvurusu Yapıldı

Fileleftheros gazetesi otel yapımı için başvurulan alanın “Dromoloksia”(Mormenekşe)-Meneu Belediye sınırları içerisinde yer aldığını da yazdı.
Başvurunun, Vegetable Producers &Exporters Ltd şirketi tarafından yapıldığını yazan gazete çalışmanın isminin de “Salt Lake Resort&Spa” olduğunu belirtti. 
Gazete şirketin, çalışmanın, koruma bölgelerine yakın olması nedeniyle incelenmesi amacıyla başvuruda da bulunduğunu yazdı. 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Larnaka, Tuz Gölü, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.