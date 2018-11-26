Tuz Gölü Bölgesine 5 Yıldızlı Otel İnşa Edilmesi İçin İzin Başvurusu Yapıldı

Fileleftheros gazetesi otel yapımı için başvurulan alanın “Dromoloksia”(Mormenekşe)-Meneu Belediye sınırları içerisinde yer aldığını da yazdı.

Başvurunun, Vegetable Producers &Exporters Ltd şirketi tarafından yapıldığını yazan gazete çalışmanın isminin de “Salt Lake Resort&Spa” olduğunu belirtti.

Gazete şirketin, çalışmanın, koruma bölgelerine yakın olması nedeniyle incelenmesi amacıyla başvuruda da bulunduğunu yazdı.