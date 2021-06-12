Tuz Gölü Çevresi Av Tüfeği Mermileriyle Doldu

 Larnaka’daki Tuz Gölü’nü oluşturan göllerden biri olan “Soros Gölü”nün, avcıların attığı mermilerle dolduğu ve bölgede kurşun kirliliği tehlikesinin oluştuğu bildirildi.

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12/06/2021

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Tuz Gölü Çevresi Av Tüfeği Mermileriyle Doldu

 Larnaka’daki Tuz Gölü’nü oluşturan göllerden biri olan “Soros Gölü”nün, avcıların attığı mermilerle dolduğu ve bölgede kurşun kirliliği tehlikesinin oluştuğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, sulak alanların en az 300 metre uzağındaki bölgelerde avlanma izni verildiğini; ancak gölden alınan örneklerde kurşuna rastlandığını ve sonuçların bu şekilde çıkmasının, göle yakın yerlerde avlanma yapılmış olduğunu gösterdiğini yazdı.

Haberde, kurşunun gerek bölge sakinleri, gerekse sulak alan canlıları için çok tehlikeli olduğu ve kurşun kirliliğinin yayılmasından endişe edildiği kaydedildi.

12/06/2021 15:55
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TAGS: Tuz Gölü, av tüfeği
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