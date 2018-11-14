Tuz Gölü'nün korunması için çağrı

Larnaka Belediyesi, Tuz Gölü’nün sulak alanının korunması için çağrıda bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre, Larnaka Belediyesi konuyla ilgili açıklamasında, Çevre ve Avcılık Daireleri gibi makamların yaptıkları inceleme neticesinde, ziyaretçilerin sulak alana girdiklerini ve kuşları rahatsız ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Larnaka Belediyesi, koruma altındaki alana girilmesinin yasak olduğunu anımsatarak alanın korunması için çağrıda bulundu.