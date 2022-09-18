Tuzla-Mutluyaka yolunda kaza!

Tuzla – Mutluyaka anayolunda bugünün ilk saatinde meydana gelen trafik kazasında 63 yaşındaki Fikret Aydın ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.50’de, yönetimindeki TPB 868 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyreden Mustafa Yalçıcı (E-55) yol içerisinde yaya olarak bulunan Yeniboğaziçi’nde sakin Fikret Aydın’a çarptı.

Kazada ağır yaralanan yaya Fikret Aydın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

TPB 868 plakalı araç sürücüsü Mustafa Yalçıcı tutuklandı.

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18/09/2022 10:01