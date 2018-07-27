Tuzla Panayırı başlıyor

Birçok etkinliğe evsahipliği yapacak etkinlik 29 Temmuz’a kadar sürecek.

Gazimağusa Belediyesi ile Tuzla Muhtarlığı’nın işbirliğinde düzenlenen Panayırda köy meydanına kurulan sahnede çeşitli eğlenceler ve gıda stantları yer alacak.

29 Temmuz’a kadar sürecek panayırın ilk gecesinde açılışın ardından Halk Dansları Gösterisi ve Salih Çiçek konseri yer alacak.

Panayır kapsamında yarın akşam Kader Ateş, Pazar akşamı da Ayşen Barışsal ve orkestrasının konseri var.