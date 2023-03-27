Tuzla, Saklıkent ve Batıkent bölgeleri için yeni su hattı döşeniyor

Gazimağusa Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi ve KKTC Su İşleri Dairesi’nin ortaklığında başlatılan su altyapı çalışmasıyla eski Lefkoşa yolunda Büyük Sanayi’nin girişi ile Saklıkent Sitesi arasındaki güzergaha yeni su hattı döşeniyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmanın tamamlanmasıyla hem Tuzla’da Berkel Mobilya arkasındaki bölgeye hem de Yeniboğaziçi Belediyesi sınırlarında bulunan Saklıkent ve Batıkent gibi yerleşim birimlerine su dağıtımı çağdaş ve sağlıklı altyapıyla yapılacak.

Su şebekesindeki oldukça fazla su kaybına neden olan miadını doldurmuş eski metal boruların Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) borular ile değiştirileceği çalışmada, toplam 4 bin 650 metrelik su hattı döşenecek. Su altyapı projesinin inşası için kazı ve hat döşeme çalışmalarına başlayan ekipler, çalışmada, 3 bin 400 metre uzunluğunda 160 mm çapında ve 1250 metre uzunluğunda 225 mm çapında boru kullanacak. Projenin maliyeti yaklaşık 290 Bin Euro olarak belirlendi.

Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Şubesi Amiri Naci Taşeli yaptığı açıklamada, 2011 yılında yapılan su altyapı çalışmasıyla su şebekesinin Büyük Sanayi Bölgesi girişine kadar genişletildiğini ifade ederek, 2013 yılında projelendirilen çalışmanın yeni başladığını ifade etti.

Gazimağusa Yeniboğaziçi Belediyeleri ve Su İşleri Dairesi ortaklığında yapılan proje kapsamında eski Lefkoşa yolunda Büyük Sanayi Bölgesi girişinden Berkel Mobilya ve Saklıkent, Batıkent Bölgesine kadar hatların yenileneceğini belirtti.

Halen bölgeye eski Güzelyurt-Mağusa isale hattı kullanılarak su verildiğini, geçici olarak kullanılan bu hat miadını doldurmuş, su kayıplarına neden olan metal borulardan oluştuğunu belirterek, yeni borular ile Berkel Mobilya arasındaki bölge ile, Umay Sitesi, Derin Evler, Halken Sitesi, Onlar Sitesi ve Batıkent Sitesi’ne su dağıtımının çok daha sağlıklı bir şekilde yapılacağını ifade etti.

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27/03/2023 10:28