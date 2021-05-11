Tuzla'da iş kazası, 1 yaralı, 2 tutuklu

Nowab MIAH kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin arından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

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11/05/2021

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Tuzla'da iş kazası, 1 yaralı, 2 tutuklu

Tuzla’da, yapımı devam etmekte olan okul inşaatında damında izolasyon halısı döşemekte olan Nowab MIAH (E-46) dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı

     Nowab MIAH kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin arından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

     Mesele ile ilgili olarak inşaat alanında gerekli emniyet tedbirlerini almayıp ihmalkarlık gösterdikleri tespit edilen M.K.(E-63) ve S.A.(E-37) tutuklandı. 

Soruşturma devam ediyor

11/05/2021 14:11
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TAGS: tuzla, iş kazası, tutuklu
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