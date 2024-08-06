Tuzla’da Şok Olay: Eski Çalışanlar İşletmeciyi Darp Edip Telefonlarını Çaldı

Tuzla'da dün akşam saatlerinde yaşanan olay, büyük yankı uyandırdı. Saat 21:00 sularında, Tuzla'da faaliyet gösteren bir perde mağazasında meydana gelen olayda, A.İ. (19) ve Y.P. (16) isimli gençler, eski iş yerlerine giderek işyeri işletmecisi C.E.'yi darp etti ve ardından mağazadan 3 adet cep telefonunu zorla alarak kaçtı.

Polisten alınan bilgiye göre, A.İ. ve Y.P., daha önce çalıştıkları günlerin ücretlerini eksik aldıkları gerekçesiyle işyeri işletmecisi C.E. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve gençler, C.E.'nin vücudunun çeşitli yerlerine vurup ciddi şekilde darp etti. Ardından, mağazada bulunan 3 adet cep telefonunu çaldı.

Olay, polisin bilgisine ulaşmasının ardından hızlı bir şekilde soruşturulmaya başlandı. Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda A.İ. ve Y.P. kısa sürede tespit edilerek tutuklandı. Şahıslar hakkında soruşturma devam ederken, çalınan cep telefonlarının da bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Mağaza işletmecisi C.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.