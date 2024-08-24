Tuzla’da uyuşturucu bulundu

Tuzla’da da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.Ç.’nin (E-30) aracında ve ikametgahında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan karton kağıtlar, tütünle karışık içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.