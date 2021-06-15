Tuzla'daki iş kazasında bir kişi öldü

Mayıs ayında bir okul inşaatının damından düşerek yaralanan 46 yaşındaki Nowab MIAH hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Tuzla’da yapımı devam etmekte olan okul inşaatı damında izolasyon halısı döşemekte olduğu bir sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanan Nowab MIAH (E-46) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor

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15/06/2021 15:04