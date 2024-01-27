Tuzlu çay tartışmasına İlber Ortaylı da dahil oldu: Amerika'dan öğrenecek değiliz

ABD’li Kimya Profesörü Michelle Francl, "Demlenmiş Çayın Kimyası" adlı kitabının tanıtımı için yaptığı basın açıklamalarında "mükemmel demleme" için çaya tuz atılmasını önerdi.



Bu açıklama tartışmaları beraberinde getirirken tartışmaya Rizeliler de katıldı ve Türk çayına sahip çıktı.

"TÜRK ÇAYI İÇSİNLER"

Rize Ticaret ve Çay Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, kimya profesörü Francl'ın çayın acılığını almak için tuz eklenmesi tavsiyesinin nedenini içinde katkı maddesi bulunmasına bağladı.



Erdoğan, "İngiltere'deki ve Amerika'daki arkadaşlara önereceğimiz içmiş oldukları acı çayları bıraksınlar gelsinler, hoş, içilebilir, kaliteli Türk çayını içsinler. Çayı yumuşatmaya da sertleştirmeye de gerek yoktur. Dünyanın en doğal, en kaliteli çayı Türk çayını içsinler. İçine hiçbir şey katmaya gerek kalmaz" dedi.



Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder de "Dünyanın hiçbir yerinde çaya tuz attıklarını görmedim, duymadım. Sanki dünyanın tadını tuzunu bozdukları gibi bu söylemle çayımızı da ağız tadımızı da bozacaklar gibi bir izlenim oldu. Çaya hiçbir şey katmıyorsunuz hatta kullanacağınız suyun kireçsiz, sade olmasına özen göstermeniz lazım" şeklinde konuştu.

"AMERİKALILAR ÇAY BİLMEZ, KAHVE BİLMEZ"



Tüm bunların ardından tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuyla ilgili görüş bildirdi.



Ortaylı, “Amerika’dan çayın nasıl içileceğini öğrenecek değiliz. Amerikalılar çay bilmez, kahve bilmez. Kimya profesörü de olsa fark etmez. Çay keyif gıdasıdır. Ben de severim ve şeker bile atmadan içerim. Tuzlu çay vardır, eskiden beri yapanlar var. Ama şekerli çay kadar zararlıdır. İngilizler çay işini bilir. İngilizlerle çay konuşacak en son kişiler Amerikalılardır" ifadelerini kullandı.