Tuzluca’da İnşaat Demirleri Çalındı

Tuzluca köyünde inşaat demirlerinin çalınmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Tuzluca köyündeki bir arazi içerisinde bulunan muhtelif ebatlarda 765 TL değerindeki inşaat demirleri çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen T.M.(E-43) ve G.M.(E-41) tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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22/03/2022 13:54