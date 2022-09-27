Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin yapımına karşı çıkan kitleye sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Arıkılı, “Yaptığımız anlaşmaya göre; bu projeyi tamamen yerli firmalar taşere edecek,Bakanlıkta yaptığımız bir toplantıda bu paranın en az 2 milyar 200 milyon lirasının iç piyasaya akacağını hesapladık” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın yaptığı paylaşım şöyle:

“Bu projenin (Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi namı diğer Külliye) maliyeti; 2 milyar 820 milyon lira.

Yaptığımız anlaşmaya göre; bu projeyi tamamen yerli firmalar taşere edecek. Bakanlıkta yaptığımız bir toplantıda bu paranın en az 2 milyar 200 milyon lirasının iç piyasaya akacağını hesapladık.

Düşünün orada yüzlerce işçi çalışacak, evine ekmek götürecek.

Devlet sadece KDV den milyonlarca lira para kazanacak.

Tuzu kuru birileri ise hala bu projeye karşı çıkıyor. 50-60 kişi ile eylem yapıyorlar. Gidin sorun o eylemcilere, birçoğunun evine bir kaç maaş giriyordur.

Sözüm bu kadar...”

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27/09/2022 17:18