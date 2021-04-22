Tüzüğe aykırı olarak 2 kişi istihdam ediliyor…

Kalkınma Bankası 2 yeni istihdam için kolları sıvadı. Ancak istihdamların hem sadece sözlü sınavla yapılacak olması hem de duyurulmadan gerçekleştirilecek olması akıllarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kalkınma Bankası’nda söz konusu istihdamların gerçekleşmesi durumunda konuyu yargıya taşıyacak.

Elde edilen bilgilere göre Kalkınma Bankası “1. Sınıf Banka Memuru” statüsüne 2 yeni istihdam gerçekleştiriyor.

Söz konusu istihdamlar Kalkınma Bankası tüzüğünün aksine sadece sözlü sınav ile gerçekleştirilecek.

Öte yandan istihdam yapılacak olmasına ilişkin Kalkınma Bankası’ndan duyuru yapılmaması ise “usulsüzlük” olarak yorumlanıyor. Münhal ilanı, sadece ilgili bankanın şubesinin içine asıldığı ifade edildi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası söz konusu istihdamın tüzüğe uygun gerçekleşmesi için, Kalkınma Bankası’na yazı gönderdi. Sendika; yönetiminin torpil kokan istihdamda ısrar etmedi halinde yargı yoluna gideceği öğrenildi.

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22/04/2021 21:07