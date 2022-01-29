TV+ deneyim günleri düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, farklı şehirlerde yer alan iletişim merkezlerinde, alışveriş merkezleri ve yoğun olan çeşitli alanlarda dijital televizyon platformu TV+’ı müşterilerinin deneyimine sundu. Etkinliklerde gün boyunca TV+ tanıtım standında TV+ servisi hakkında bilgi aktarıldı. Faturalı Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine ‘1 ay denemesi bedava’ TV+ kuponu ile ücretsiz deneme şansı ile iPhone 13 çekiliş hakkı verildi.

Etkinlikler Airtech Lefkoşa, Sarpkan Dereboyu, Nexsis Girne ve Sarpkan Gazimağusa Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezlerinde, No.1 Girne, Lefkoşa Merkez ve Gazimağusa Citymall’da düzenlendi.

Yapılan etkinliklerde, geri alıp izleme özelliğine sahip ve Kuzey Kıbrıs kanalları dahil 150'den fazla yerli ve yabancı TV kanalını, en yeni film ve dizileri, belgeselleri, dünyaca ünlü spor programlarını ve eğlenceli animasyonları kullanıcılarıyla buluşturan dijital TV ve içerik platformu TV+ tanıtılarak müşterilerin deneyimine sunuldu.

TV+’ın tanıtılan birçok önemli özelliğinin yanı sıra çoklu ekran özelliği ile akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyon üzerinden kullanım yapılabildiği aktarıldı. Aynı zamanda herhangi bir programı akıllı TV’den izlerken tabletten farklı bir içerik izlenebildiği, herhangi bir cihaz üzerinden izlenmeye başlanan bir programın durdurulup, kullanıcıların farklı bir cihazdan kaldıkları yerden izlemeye devam edebildikleri de anlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından verilen bilgiye göre müşterilerinin TV+ üyeliğini başlatmak için TV yazıp 3030'a kısa mesaj göndermelerinin yeterli olduğu aktarılırken, üyelik ücretinin Kuzey Kıbrıs Turkcell faturasına aylık olarak yansıdığı belirtildi. Faturalı Kuzey Kıbrıs Turkcell hattı olmayan kişilerinse TV+’a kredi kartı ile ödeme yaparak web’den satın alabileceği aktarıldı. Detaylı bilgi almak isteyen kişilerin https://www.kktcell.com/servisler/tvplus linkinden yararlanabileceği de verilen bilgiler arasında.

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29/01/2022 14:25