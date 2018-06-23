TV+ ile seçim heyecanı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital markası Lifecell’in popüler uygulaması TV+ ile herkesin gündeminde olan ve sonuçları merakla beklenen seçimin nerede olursa olsun canlı olarak takip edilebileceği açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Sarayönü Meydanı’nda kuracağı Lifecell Teknoloji Alanı ile her seçim olduğu gibi bu sefer de basın mensuplarıyla birlikte gündemin nabzını tutacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine TV+ ile seçimi nerede olursa olsun canlı olarak takip etme rahatlığını yaşayabileceklerini hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, ülkemizde sonuçları merakla beklenen, nefeslerin tutulduğu yerel seçimin TV+ ile akıllı telefon veya tabletler üzerinden KKTC kanallarından canlı olarak takip edilebileceğini anımsattı. Kuzey Kıbrıs Turkcell yaptığı açıklamada, Türkiye ve KKTC’de toplam 6.3 milyon kişi tarafından indirilen TV+ uygulamasının Google Play Store veya App Store’dan kolaylıkla indirilebileceğini ve 5GB interneti ile birlikte aylık sadece 9.99 TL’ye kullanılabileceğini vurgulayarak, TV+ içerisinde Türkiye kanallarının yanı sıra KKTC kanallarının da yer aldığını belirtti.

Turkcell TV+ ile her yerde

Yepyeni TV deneyimi yaşatan TV+ uygulaması müşterilerine her yerde eşsiz televizyon deneyimi sunuyor. Kuzey Kıbrıs’ta uydu üzerinden yayın yapan TV kanallarının da yer aldığı TV+ ile kaçırdığınız film veya dizileri kayıt yaparak daha sonra izleme imkânına sahip oluyorsunuz. Lifecell ve Platinum paketleri içerisinde 5GB interneti ile birlikte ücretsiz olarak sunulan TV+ uygulamasında mevcut internetinizden de düşmüyor. Ayrıca aylık abonelik ile Kıbrıs’a özel TV paketiyle içerisinde 5GB internetiyle 9,99 TL’ye sunuluyor. Tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell’in faturalı ve faturasız hat kullanan müşterileri mevcut tarifelerinden bağımsız olarak TV+ paketlerine sahip olabiliyor.

Seçimin nabzı Lifecell Teknoloji Alanı’nda tutulacak

Kuzey Kıbrıs Turkcell, sonuçların da açıklanacağı yer olan Sarayönü Meydanı’nda kuracağı Lifecell Teknoloji Alanı’nda seçimin nabzının tutulacağını vurguladı. Turkcell açıklamasında, basına özel olarak kurulacak Lifecell Teknoloji Alanı’nda ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi hizmetinin yer alacağını, basının bağlantı kurması ve haberlerini iletmesi açısından da bir takım imkânların yine bu alanda sunulacağını belirtti.