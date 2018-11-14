TV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, kullanıcıların beyinlerine taktıkları bir cihazla televizyonlarındaki kanalları değiştirmelerine imkan veren bir proje üzerinde çalışıyor. Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz beyin komutlarımız ile televizyonları kumanda etmek önümüzdeki dönemde hayatımızın bir parçası olabilir.

Zira Samsung, İsviçre merkezli nöro prostetikler firması Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ile birlikte bu alanda yoğun mesai harcıyor. 'Ponthius' adı verilen projenin nihai amacı kullanıcıların beyin komutları ile televizyonlarında kanal değiştimeleri ve ses ayarı yapmalarını sağlamak.

Firma bu projedeki ana motivasyonlarının engelli kişilerin kimseye ihtiyaç duymadan televizyon izlemelerini sağlamak olduğunun altını çiziyor.

Sistem, izleyiciyi televizyon setine bağlamak için Brain Computer Interface kullanıyor. Bu sistemde 64 sensör yer alıyor.

Projede yer aşan bilim insanları film izlemek istediğimizde beynimizin nasıl davrandığını belirlemek için şu anda beyin dalgası örnekleri topluyor. Söz konusu örnekler bir gün beyin dalgalarından kişinin isteklerini tahmin edecek bir sistemin oluşturulmasına imkan sağlatacak bir sistemin kurulmasından kullanılacak.