TV yıldızından Trump’a şok sözler: Piyon olarak kullandı

Washington Post gazetesine bir makale kaleme alan Jenner, Trump’a vermiş olduğu desteğin bir hata olduğunu belirtti ve “Gerçekte olan şey, trans topluluğunun bu başkan tarafından sürekli saldırıya uğraması” dedi.

New York Times’ın, hükümetin toplumsal cinsiyetin biyolojik ve sabit olduğunu resmen karara bağlamaya hazırlandığına yönelik haberinin ardından ABD Başkanı Donald Trump eleştirilerin odağındaydı.

Bu değişiklik transların haklarının tanınmasını kolaylaştıran geçmiş politikaların sonlanması anlamına gelecek ve toplumsal cinsiyeti insanların doğuşta sahip olduğu cinsel organa indirgeyecek.

Jenner yazdığı makalede Trump’ın transları “siyasi piyon” olarak kullandığını savundu ve ekledi: “Ulusumuzun lideri halihazırda varlık mücadelesi veren topluluğumuza saygı göstermedi. O insanlığı reddetti, onurumuza hakaret etti.”

Geçen yıl BBC’ye konuşan Jenner, Trump’ın bazı politikalarından büyük rahatsızlık duyduğunu söylemiş, bunlardan birinin de eski ABD Başkanı Obama döneminde verilen transların okullarda dilediği tuvaleti kullanma hakkını geri alması olduğunu belirtmişti.

Trump aynı yıl, Obama döneminde translara tanınan orduya katılma hakkını da iptal etmiş, federal yargıçların kararı anayasaya aykırı bulması üzerine daha kısıtlı bir yasak getirmişti.