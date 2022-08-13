TVF Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası'ndayız!
13/08/2022
TVF Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası'ndayız!
Voleybol branşında desteklediğimiz milli voleybolcu Merve Çelebi, partneri Bahanur Gökalp ile kulüpler şampiyonasında Dumlupınar TSK adına yarışacak.
Şampiyona 19-21 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleşecek.
Katılımcı Takımlar
- Pro Beach Tour Kulüpler Şampiyonası (Kadın) / 17.08.2022 - 21.08.2022
|Tablo
|Takım Adı
|Takım Üyeleri
|Tk.Puan
|Ana Tablo
|Kartal Anadolu Sk. Tigon (Müge-Öykü)
|OCAKÇI M.- (117.0) / AKDEMİR Ö.- (109.0)
|226.0
|Ana Tablo
|Dumlupınar Sk. (Bahanur - Merve)
|GÖKALP B.- (76.0) / ÇELEBİ M.- (76.0)
|152.0
|Ana Tablo
|Uno Akademi (Melis - Hatice)
|DURASI İ.M.- (100.0) / TONBUL H.C.- (38.0)
|138.0
|Ana Tablo
|Maç Sayısı Sk. (Begüm-Derya)
|DOBRUCALI B.- (59.0) / ÖZÇELİK D.- (79.0)
|138.0
|Ana Tablo
|Kartal Anadolu Sk.(Eylül - Kübra)
|SOMER E.N.- (32.0) / TANRIKULU K.H.- (99.0)
|131.0
|Ana Tablo
|Venüs Sk. (Başak-Çiğdem)
|BÖLÜM B.- (47.0) / NAHUM Ç.- (48.0)
|95.0
|Ana Tablo
|Burdur Bld, Sk. (Dilek-Başak)
|KARAKUŞ D.K.- (55.0) / BAKAR B.- (0.0)
|55.0
|Ana Tablo
|Balıkesir Vol.Akd. (Esen - Yağmur)
|YILDIZ E.- (36.0) / SEFERBAY Y.- (12.0)
|48.0
|Ana Tablo
|TVF GSSL. ( Ecem -Doğa)
|AKSOY E.- (0.0) / ÖCAL D.- (8.0)
|8.0
|Ana Tablo
|TVF GSSL. (Su - Ceylin)
|ŞİMDİM S.- (0.0) / SAYAR C.- (0.0)