TVF Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası'ndayız! 

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13/08/2022

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TVF Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası'ndayız! 

TVF Pro Beach Tour Kulüpler Türkiye Şampiyonası'ndayız! 

Voleybol branşında desteklediğimiz milli voleybolcu Merve Çelebi, partneri Bahanur Gökalp ile kulüpler şampiyonasında Dumlupınar TSK adına yarışacak.

Şampiyona 19-21 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleşecek.

Katılımcı Takımlar

  • Pro Beach Tour Kulüpler Şampiyonası (Kadın) / 17.08.2022 - 21.08.2022
Tablo Takım Adı Takım Üyeleri Tk.Puan
Ana Tablo Kartal Anadolu Sk. Tigon (Müge-Öykü) OCAKÇI M.- (117.0) / AKDEMİR Ö.- (109.0) 226.0
Ana Tablo Dumlupınar Sk. (Bahanur - Merve) GÖKALP B.- (76.0) / ÇELEBİ M.- (76.0) 152.0
Ana Tablo Uno Akademi (Melis - Hatice) DURASI İ.M.- (100.0) / TONBUL H.C.- (38.0) 138.0
Ana Tablo Maç Sayısı Sk. (Begüm-Derya) DOBRUCALI B.- (59.0) / ÖZÇELİK D.- (79.0) 138.0
Ana Tablo Kartal Anadolu Sk.(Eylül - Kübra) SOMER E.N.- (32.0) / TANRIKULU K.H.- (99.0) 131.0
Ana Tablo Venüs Sk. (Başak-Çiğdem) BÖLÜM B.- (47.0) / NAHUM Ç.- (48.0) 95.0
Ana Tablo Burdur Bld, Sk. (Dilek-Başak) KARAKUŞ D.K.- (55.0) / BAKAR B.- (0.0) 55.0
Ana Tablo Balıkesir Vol.Akd. (Esen - Yağmur) YILDIZ E.- (36.0) / SEFERBAY Y.- (12.0) 48.0
Ana Tablo TVF GSSL. ( Ecem -Doğa) AKSOY E.- (0.0) / ÖCAL D.- (8.0) 8.0
Ana Tablo TVF GSSL. (Su - Ceylin) ŞİMDİM S.- (0.0) / SAYAR C.- (0.0)
13/08/2022 14:02
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