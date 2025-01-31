Twente'ye karşı istediği sonucu alamadı…

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
31/01/2025

Twente'ye karşı istediği sonucu alamadı…

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son hafta maçında Twente'ye deplasmanda 1-0 yenildi. Siyah beyazlılar bu sonuçlar UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda'nın Twente takımına konuk oldu. De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan maç 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarısı golsüz geçilen maçta Twente'ye 3 puanı getiren golü 76. dakikada Daan Rots attı.

Beşiktaş bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ni 9 puanla 27. sırada tamamladı ve ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa'ya veda etti. 10 puanla 23. sıraya yükselen Twente ise yoluna play-off turundan devam edecek.

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Twente’ye karşı istediği sonucu alamadı…
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.