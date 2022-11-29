Twitter 2.0: Musk, 280 yerine bin karakterlik tweetler getirecek mi?

Twitter 2.0'ın halka yönelik son teklifi, sınırlı kelime sayısının yükseltilmesi. Elon Musk, şirketin bu deneyimi değiştirmek ve geliştirmek için çalıştığını açıkladı. Plan ise, 280 karakterin bin karaktere çıkarılması.

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29/11/2022

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Twitter 2.0: Musk, 280 yerine bin karakterlik tweetler getirecek mi?

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, sosyal medya şirketi için uzun zamandır talep edilen fazla karakterle ileti yazma özelliği üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Platformda şu an her bir iletide 280 karakter sınırı bulunuyor. Plan ise karakter sayısının bine, yani mevcut uzunluğun neredeyse 4 katına ulaşmak.

Bu özelliğin, ne zaman ve kimlere kullanıma sunulacağına ilişkin herhangi bir duyuru bulunmuyor.

Şirket, Musk öncesi dönemde kapasitesini ikiye katlamadan önce uzun bir süre  yalnızca 140 karaktere izin verdi.

Sırada şifreli DM'ler var

Twitter için yakında gelecek bir başka özellik de, özellikle bir kullanıcıdan diğerine doğrudan mesajlarla, Twitter kullanıcılarının çevrim içi gizliliklerinde yardımcı olacak şifreli DM'ler.

Bu, Musk'ın herkes için daha iyi bir deneyim sunmayı amaçladığını iddia eden sosyal medya platformunun yeni versiyonu olan Twitter 2.0 planlarının bir parçası.

29/11/2022 14:38
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TAGS: Twitter, Musk, haber
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