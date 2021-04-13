Twitter, Afrika'da ilk ofisini açıyor

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13/04/2021

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Twitter, Afrika'da ilk ofisini açıyor

Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, Afrika'da ilk Twitter ofisinin Gana'da açılacağını açıkladı.

Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, Afrika'da ilk Twitter ofisinin açılmasına ilişkin açıklama yaptı. 

"Kıtada artık Twitter mevcut"

Dorsey, "Kıtada (Afrika) artık Twitter mevcut. Gana ve Nana Akufo-Addo'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ise Twitter'in Afrika operasyonları için merkez olarak Gana'yı seçmesinin mükemmel bir haber olduğunu belirtti.

Akufo-Addo, hükümet ve halkın bu duyuruyu ve Gana'ya duyulan güveni memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

13/04/2021 10:22
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TAGS: Twitter, Afrika, ofis
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