Twitter, Android kullanıcıları için DM arayüzünü değiştiriyor

Twitter, Android uygulamasındaki DM sekmesinin insanlara görsel olarak daha çekici gelmesi için arayüzünde değişiklikler yapmaya başladı.

Sosyal ağın Android uygulaması yıllar içinde çok fazla değişiklik yaşamadı, ancak Twitter, işletim sistemindeki deneyimi değerlendirip iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu belirledikten sonra Android’deki DM’lerini yeniden tasarlamaya başladığını söyledi.

Uygulamadaki mesajların görünümü, daha yuvarlak konuşma balonları ve metin kutusu ile artık daha temiz görünüyor. Gelen kutusunun kendisi de çok daha az dağınık görünüyor.

Twitter, Android’deki DM’lerin sadece görünümleri değişmedi, ayrıca yanıt verme hızının ve kaydırma performansının da iyileştirildiği belirtildi. Twitter, uygulamanın tweet yönlendirme yeteneklerinin yanı sıra mesaj oluşturucuyu da yeniden tasarladığını söyledi.

Şirket, şimdiye kadar Android uygulamasına yeni özellikler getirmekte yavaş kaldı. Örneğin, arama, mobil platforma gelmeden önce neredeyse birkaç yıldır iOS ve web’de mevcuttu.

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03/10/2022 14:03