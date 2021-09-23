Twitter bir anda ortadan kaybolan tweet sorununu çözecek

Twitter’da bazen ana sayfada bir tweet’e bakarken takip ettiğiniz biri o tweet’e yanıt verdiğinde bazı tweet’ler ortadan kaybolabiliyor.

Twitter’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kullanıcı deneyimi için ideal olmayan bu durumun iki ay içinde çözüleceği belirtildi. Şirket, bir kullanıcıya verdiği yanıtta ise “Bir tweet’i aniden ortadan kaybolmadan okuyabilmenizi istiyoruz” dedi.

Twitter tarafından yapılan açıklamada sorunun çözümü için iki ay verilmesi, bu süre zarfında kullanıcıların ara ara kaybolan tweet sorunuyla karşılaşabileceğini unutmamak gerek.

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23/09/2021 15:38