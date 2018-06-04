Twitter, Fas Başbakanı'na ait hesabı kapattı
Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı site tarafından kapatıldı.
04/06/2018
Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabının site tarafından kapatılmasıyla ilgili Başbakan'lıktan açıklama yapıldı.
Açıklamada Başbakan Osmani'nin Twitter hesabının engellenmesi hakkında son günlerde sorular yöneltildiğine işaret edilerek, bu engellemenin, geçen ayın ortasında hesabın yoğun şekilde dolandığı gerekçesiyle Twitter'ın aldığı ihtiyati tedbir kararından kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, başbakanlığın, hesabın normal şekilde işlemeye başlayana kadar konuyu takip edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA