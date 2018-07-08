Twitter iki ayda 70 milyon hesabı kapattı

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Twitter, yanlış bilgilendirmenin etkisini azaltmak için Mayıs ve Haziran aylarında 70 milyon sahte hesabı askıya aldı. Bu sayının, 2017 Ekim ayında askıya alınan hesapların iki katından daha fazla olduğu belirtildi.

Twitter Güvenlik Ekibi Başkanı Del Harvey, yakın zamanda geliştirdikleri teknolojiyle sahte hesapları çok daha kolay tespit edebildiklerini söyledi. Harvey kapatılan hesapların, ilk çeyrek sonunda 336 milyon olan aktif kullanıcı sayısında fazla bir etki yaratmadığını, çünkü sorunlu hesapların çoğunun düzenli tweet atmadığını aktardı.

Geçen ay bir blog yazısı yayınlayan Twitter, her hafta 10 milyondan fazla sahte hesapla mücadele ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Washington Post