Twitter: Kullanıcı sayısı tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı

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08/11/2022

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Twitter: Kullanıcı sayısı tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı

The Verge tarafından elde edilen bir şirket belgesine göre, Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı, Elon Musk'ın platforma sahip olduğu ilk tam hafta boyunca "tüm zamanların en yüksek seviyelerine" ulaştı.

The Verge tarafından elde edilen belgelere göre, Musk'ın devralınmasından bu yana Twitter'ın para kazanılabilir günlük kullanıcı (mDAU) büyümesi yüzde 20'den fazla hızlandı.

Twitter'ın satış ekibi, bugün reklamverenlere göndereceği mesajda, "Twitter'ın en büyük reklam pazarı ABD'de daha da hızlı büyüyor" diyecek.

Elon Musk da pazar günü Twitter'ı satın alma anlaşmasının açıklanmasından bu yana "kullanıcı sayıları dünya çapında önemli ölçüde arttı" diye tweet attı.

08/11/2022 09:30
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TAGS: Twitter, Kullanıcı sayısı, haber
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