Sosyal medya devi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Twitter'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bunlardan en dikkat çekeni ise kullanıcıların takipçi sayısıyla ilgiliydi.

Takipçi sayısının 12 yıl önce önemli olabileceğini belirten Dorsey, bunun bugün doğru olmadığını düşünüyor. Ona göre önemli olan, platform üzerinden gerçekleştirilen anlamlı diyaloglar. Örneğin kaç cevap aldığınız, takipçi sayınızdan daha önemli.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları son dönemde bazı sesleri susturdukları ve troller, zorbalar ve yalan bilgi kaynaklarını barındıkları için ağır eleştirilere maruz kalıyorlar.

Twitter kurucusundan takipçi açıklaması!

Twitter'da en çok takipçi sayısına sahip olanlar ise şarkıcı Katy Perry, Justin Bieber ve eski ABD Başkanı Barack Obama. Twitter ayrıca tweet'leri düzenleme özelliği üzerinde de çalışıyor.

Şirketin kuruculardan Williams geçen hafta kullanıcı sayıları hakkında açıklama yapmış, bu sayı nedeniyle platformun bir popülerlik yarışına dönüştüğünü söylemişti.

Temmuz ayında 300 bin takipçi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump ise firmayı politik önyargılara sahip olmakla suçlamıştı. Twitter ise, botların ve sahte hesapların silinme sebebi olarak sistemin sağlığını göstermişti.