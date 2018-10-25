Twitter kuşlarını kaybetmeye devam ediyor!

Sosyal ağ Twitter, bu yılın 3. çeyreğine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre bu yılın haziran ayı sonunda 335 milyon olan Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısı son 3 ayda 9 milyon azaldı.

Geçen ayın sonu itibariyle kullanıcı sayısı 326 milyona düşen Twitter'ın gelirleri ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6.6, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 28.4 artışla 758 milyon dolara çıktı. Geçen yılın 3. çeyreğinde 21 milyon dolar zarar eden Twitter, bu yılın üçüncü çeyreğini ise 789 milyon dolar net karla kapattı.

İlk 9 ay itibariyle geçen yıl 199 milyon dolar zarar eden şirket, bu yıl ise bilançosuna 950 milyon dolar kar yazdı.